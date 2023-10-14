Polisi Tangkap Buronan Spesialis Pencuri Sawit di Lampung Utara

LAMPUNG UTARA - Tim Tekab 308 Presisi Polres Lampung Utara dan Polsek Abung Surakarta menangkap buronan spesialis pencuri sawit, pada Jumat 13 Oktober 2023.

Penangkapan dipimpin langsung Kapolsek Abung Surakarta Ipda Suprayogi. Pelaku adalah SRZ (39), diringkus dikediamannya tanpa perlawanan di Dusun 2 Desa Banjar Ratu, Muara Sungkai, Lampung Utara. Dia adalah DPO pencuri kelapa sawit di perkebunan sawit milik perusahan.

Penangkapan tersangka dilakukan hasil pengembangan dua orang rekannya yang terlebih dahulu ditangkap usai melakukan aksi pencurian tersebut.

Kasat Reskrim Iptu Stef Boyoh mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna mengatakan, penangkapan tersangka dilakukan hasil pengembangan dua rekannya ditangkap terlebih dahulu usai melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit milik salah satu perusahaan perkebunan sawit di daerah Pakuon Agung, Kecamatan Muara Sungkai, pada 10 Mei 2023 lalu.