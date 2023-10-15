Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Ryzko Hartandi dan Denny Dolfie Gelar Turnamen Mobile Legend di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |05:59 WIB
Bacaleg Perindo Ryzko Hartandi dan Denny Dolfie Gelar Turnamen Mobile Legend di Bekasi
Perindo Bekasi gelar turnamen Mobile Legend (Foto: MPI)
A
A
A

 

BEKASI - Dalam rangka menyambut sumpah pemuda, Bacaleg untuk DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Partai Perindo Ryzko Hartandi bersama Bacaleg DPR Jawa Barat (Jabar) Dapil VII Partai Perindo Denny Dolfie Walla berkolaborasi gelar turnamen Mobile Legend E-Sport di Kabupaten Bekasi. Turnamen itu merangkul generasi Z dan milenial mengedukasi politik jelang pemilu 2024.

Turnamen game online yang tengah populer ini diselenggarakan dua hari, yakni sejak Jumat 13 Oktober 2023 dan Minggu 14 Oktober 2023 di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

"Jadi hari ini adalah kegiatan turnamen mobile Legend e-sport yang telah diagendakan dari kemarin 13 Oktober dan hari ini Final tanggal 14 Oktober," ujar Ryzko kepada wartawan di lokasi, Minggu (15/10/2023) dini hari.

Turnamen yang diwadahi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dihadiri oleh 32 tim, yang terdiri dari pemilih pemula, dengan masing-masing anggota tim berjumlah 5 orang.

Tercatat sekitar 200 orang peserta antusias mengikuti turnamen tersebut, terutama sebagai momentum ajang edukasi politik dan silaturahmi bersama.

"Dengan diikuti oleh 32 tim kurang lebih ada 200 peserta. Untuk satu tim itu terdiri dari 5 orang plus 1 orang cadangan, hari ini yang ikut serta mereka harus menunjukkan KTP nya memang di Dapil dua daerah Cikarang Barat Cibitung," ucap Ryzko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement