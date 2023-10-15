Bacaleg Perindo Ryzko Hartandi dan Denny Dolfie Gelar Turnamen Mobile Legend di Bekasi

BEKASI - Dalam rangka menyambut sumpah pemuda, Bacaleg untuk DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Partai Perindo Ryzko Hartandi bersama Bacaleg DPR Jawa Barat (Jabar) Dapil VII Partai Perindo Denny Dolfie Walla berkolaborasi gelar turnamen Mobile Legend E-Sport di Kabupaten Bekasi. Turnamen itu merangkul generasi Z dan milenial mengedukasi politik jelang pemilu 2024.

Turnamen game online yang tengah populer ini diselenggarakan dua hari, yakni sejak Jumat 13 Oktober 2023 dan Minggu 14 Oktober 2023 di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

"Jadi hari ini adalah kegiatan turnamen mobile Legend e-sport yang telah diagendakan dari kemarin 13 Oktober dan hari ini Final tanggal 14 Oktober," ujar Ryzko kepada wartawan di lokasi, Minggu (15/10/2023) dini hari.

Turnamen yang diwadahi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dihadiri oleh 32 tim, yang terdiri dari pemilih pemula, dengan masing-masing anggota tim berjumlah 5 orang.

Tercatat sekitar 200 orang peserta antusias mengikuti turnamen tersebut, terutama sebagai momentum ajang edukasi politik dan silaturahmi bersama.

"Dengan diikuti oleh 32 tim kurang lebih ada 200 peserta. Untuk satu tim itu terdiri dari 5 orang plus 1 orang cadangan, hari ini yang ikut serta mereka harus menunjukkan KTP nya memang di Dapil dua daerah Cikarang Barat Cibitung," ucap Ryzko.