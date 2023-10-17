Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perbedaan Zionis Israel dan Yahudi

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:09 WIB
Perbedaan Zionis Israel dan Yahudi
Perbedaan zionis Iraesl dan Yahudi (Foto: Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Di tengah isu global yang sedang memanas mengenai konflik antar Israel - Palestina, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara Zionis, Israel, dan Yahudi.

Meskipun ketiganya saling berkaitan, namun mereka memiliki makna dan sejumlah konsep yang berbeda.

Dilansir dari beberapa sumber, inilah perbedaan antara Zionis, Israel dan Yahudi.

Yahudi: Agama dan Identitas Etnis

Yahudi adalah salah satu kelompok masyarakat yang mengamalkan tradisi dan ajaran agama khusus yang disebut agama Yahudi. Yahudi merupakan kelompok etnis dan agama yang memiliki akar sejarah yang panjang.

Mereka terkait dengan keyakinan agama Yahudi, yang mencakup tradisi, ajaran, dan budaya yang khas. Menjadi seorang Yahudi tidak hanya tentang keyakinan agama, tetapi juga tentang identitas etnis.

Namun, perlu dicatat bahwa banyak keturunan Yahudi tidak selalu mengikuti keyakinan agama ini. Secara umum, Yahudi adalah individu yang memiliki hubungan sejarah dan budaya dengan etnis Ibrani.

Halaman:
1 2 3
      
