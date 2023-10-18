Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Sumedang Senang Mendapatkan KTA Berasuransi Perindo

Beben Hva , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |00:30 WIB
Warga Sumedang Senang Mendapatkan KTA Berasuransi Perindo
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUMEDANG - Wakil Ketua Kartini Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar IX, didampingi Caleg DPRD Sumedang Siti Nahdiati Dapil I, menyambangi kader Perindo di bundaran Perum Sindang Smanah, Desa Jatihurip, Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan sambil diiringi dengan senam sehat bersama kader Perindo, sekaligus memberikan bantuan KTA berasuransi dari Partai Perindo, partai pendukung Bacapres Ganjar Pranowo.

Warga Sindang Smanah, Lina Kartini mengaku senang mendapatkan KTA berasuransi dari Partai Perindo, karena sangat membantu.

"Sangat terbantu dengan adanya KTA berasuransi dari Partai Perindo. Kami harap Partai Perindo bisa lebih maju dan lebih mensejahterakan rakyat kecil serta makin sukses," kata Lina, Selasa (17/10/2023).

