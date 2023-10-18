Dampingi Disabilitas Korban Pemerkosaan ke RS, RPA Perindo: Secara Mental Sudah Lumayan

BANDUNG BARAT - Disabilitas korban pemerkosaan di Kota Bandung berinisial NSF menjalani pemeriksaan psikologi di RS Jiwa Pemerintah Provinsi Jabar, Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/10/2023).

Selama sekitar tiga jam, NSF berada di ruang Instalasi Rehabilitasi Medik. Di sana, NSF diminta menggambar, berhitung, dan menebak puzzle.

"Tadi hasil tes psikolog NSF disuruh gambar, disuruh ngitung, disuruh nebak puzzle hasilnya lumayan, kalau dari kecerdasan bagus, cuma mungkin untuk yang lan-lainnya masih kurang. Nulis juga bisa," kata Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Kota Bandung Dewi Rosdiani, Rabu (18/10/2023).

Saat itu, Dewi bersama Ketua DPW RPA Partai Perindo Jabar Aji Murtidianti mendapampingi korban NSF di RSJ Provinsi Jawa Barat. Pendampingan tersebut merupakan wujud konsistensi Partai Perindo dalam mengawal kasus kekerasan seksual terhadap NSF hingga tuntas.

"Sekarang kondisinya baik-baik saja. Tadi juga dia (korban) terlihat ceria. Jiwa keibuannya juga ada seperti manusia normal biasa. Cuma mungkin keterbatasan karena dia kan disabilitas, jadi untuk aktivitas gendong anaknya agak sulit," kata Dewi.

Menurut Dewi, secara mental kondisi NSF sudah lumayan meski belum pulih benar. Saat ingat kejadian kekerasan seksual yang menimpanya, lanjut Dewi, NSF masih suka melamun.

"Secara mental sudah lumayan. Kalau pulih banget sih enggak ya. Kalau dia inget suka melamun. Tapi secara keseluruhan baik-baik saja," ujar Dewi.

Saat ditanya berapa lama waktu pemulihan mental korban, Dewi tidak bisa menjawab pasti. Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi proses tersebut.

"Kita susah nebak tergantung dari lingkungan harus banyak yang peduli, sayang, mungkin itu bisa membuat dia terhibur, jangan sendiri," kata Dewi.