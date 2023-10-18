Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Untung 3,5 Juta Rupiah, Mahasiswa di Bandar Lampung Nekat Jualan Narkoba

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |23:02 WIB
Dapat Untung 3,5 Juta Rupiah, Mahasiswa di Bandar Lampung Nekat Jualan Narkoba
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandarlampung ditangkap polisi lantaran jual narkoba jenis tembakau sintesis.

Mahasiswa berinisial MR (19) warga Labuhan Ratu, Bandarlampung tersebut ditangkap di Jalan Sultan Haji, Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Jumat (13/10/2023) saat akan mengedarkan barang haram.

 BACA JUGA:

Kasat Resnarkoba Polresta Bandarlampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, MR ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar adanya aksi penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut.

"Modusnya, pelaku MR ini menjual barang haram itu melalui media sosial Instagram," ujar Gigih saat dikonfirmasi, Rabu (18/10).

 BACA JUGA:

Gigih menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pemesanan barang haram tersebut melalui media sosial dan pembayaran melalui transfer.

"Setelah itu barang haram diletakkan pelaku dipinggir jalan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Jadi barang pesanan nantinya diletakkan di lokasi yang sudah disepakati, kemudian difoto oleh pelaku, dan foto itu dikirim ke konsumen sebagai bukti barang tersebut sudah siap untuk diambil," jelasnya.

Gigih melanjutkan, hasil pemeriksaan, pelaku bisa meraup keuntungan sebesar Rp3,5 juta rupiah apabila berhasil menjual paket tembakau sintetis tersebut.

"Pelaku ini sudah menjual narkoba jenis tembakau sintesis sejak sebulan terakhir. Dia menjual untung, jadi mendapatkan untung berlipat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bandar narkoba ganja sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500//ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180474//narkoba-g7pr_large.jpg
Artis Onadio Leonardo Ditangkap karena Narkoba, Berapa Barang Bukti yang Disita?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180473//onad-NHax_large.jpg
Breaking News : Artis Onadio Leonardo Ditangkap Terkait Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180466//pemerintah-3hQ0_large.jpg
Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, Simbol Kepemimpinan Tegas Kapolri Lawan Kejahatan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement