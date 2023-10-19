Ditinggal Bekerja, Kandang Sapi Milik Warga di Sampang Hangus Terbakar

SAMPANG - Kandang Ternak Sapi Milik Arsadin (56) warga Desa Gunung Rancak, Dusun Nungtenggih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Madura, Ludes Terbakar Rabu (18/11/2023).

Kebakaran tersebut diduga terjadi karena pimilik melakukan bersih bersih, dengan cara membakar sisa kotoran sapi yang mengering di area belakang kadang sapi pada hari jumat (13/11/2023).

BACA JUGA:

Arsadin mengira kobakarn api sudah padam karena pada saat selesai melakukan bersih bersih tidak ada tanda-tanda api dan asap yang meyala.

Namun naas selang bebarapa hari kemudian tepatnya pada hari rabu 18/11/2023 sekitara jam 14:40 Wib tiba tiba kobaran api dengan cepat membakar seluruh area kandang.

Diduga Kobaran api muncul di dalam kandang karena disebabkan angin kencang yang menerpa sisa pembakaran kotoran sapi, sedangkan di dalam kandang terdapat tumpukan jarami sehingga memicu api membasar.

Peristiwa tersebut dilihat salah satu warga yang saat itu tengah berada di sekitar lokasi, melihat kobaran api , ia memanggil warga yang lain untuk memadamkan api dengan air seadanya.

Usaha wargapun membuahkan hasil dengan berhasil mengevakuasi 1 ekor sapi dan 1 ekor anakan. Namu naas 1 ekor lainya hangus terbakar dan 2 ekor masih bisa disembelih.