Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ditinggal Bekerja, Kandang Sapi Milik Warga di Sampang Hangus Terbakar

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:01 WIB
Ditinggal Bekerja, Kandang Sapi Milik Warga di Sampang Hangus Terbakar
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SAMPANG - Kandang Ternak Sapi Milik Arsadin (56) warga Desa Gunung Rancak, Dusun Nungtenggih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Madura, Ludes Terbakar Rabu (18/11/2023).

Kebakaran tersebut diduga terjadi karena pimilik melakukan bersih bersih, dengan cara membakar sisa kotoran sapi yang mengering di area belakang kadang sapi pada hari jumat (13/11/2023).

 BACA JUGA:

Arsadin mengira kobakarn api sudah padam karena pada saat selesai melakukan bersih bersih tidak ada tanda-tanda api dan asap yang meyala.

Namun naas selang bebarapa hari kemudian tepatnya pada hari rabu 18/11/2023 sekitara jam 14:40 Wib tiba tiba kobaran api dengan cepat membakar seluruh area kandang.

Diduga Kobaran api muncul di dalam kandang karena disebabkan angin kencang yang menerpa sisa pembakaran kotoran sapi, sedangkan di dalam kandang terdapat tumpukan jarami sehingga memicu api membasar.

Peristiwa tersebut dilihat salah satu warga yang saat itu tengah berada di sekitar lokasi, melihat kobaran api , ia memanggil warga yang lain untuk memadamkan api dengan air seadanya.

Usaha wargapun membuahkan hasil dengan berhasil mengevakuasi 1 ekor sapi dan 1 ekor anakan. Namu naas 1 ekor lainya hangus terbakar dan 2 ekor masih bisa disembelih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement