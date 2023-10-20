Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Komunitas Pemulung: Kami Bersyukur

JAKARTA - MNC Vision Networks menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut merupakan acara donasi yang diberikan pada Komunitas Pemulung PD Imanuel (Tuhan Beserta Kita) di kawasan Rel Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini pun mengundang antusias para pemulung di komunitas ini. Mereka merasa terbantu dengan adanya uluran tangan dari MNC Vision Networks.

Hal itu diungkap Anastasia Andriana selaku Koordinator Komunitas Pemulung PD Imanuel. Ia mengatakan sangat bersyukur dengan bantuan dan donasi dari MNC Vision Networks.

“Kami bersyukur di saat sepeti ini ada televisi yang peduli kepada kami,” ungkap Anastasia, di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

Anastasia mengatakan masih banyak anak-anak di komunitas ini yang putus sekolah. Ia berharap ke depannya akan ada sukarelawan dari para pengajar yang bisa turut memberikan bantuan pendidikan demi masa depan anak-anak di Komunitas Pemulung PD Imanuel.

“Anak-anak dinsini banyak yang tidak sekolah, kami ingin ada guru yang bisa mengajar di sini,” tambahnya.