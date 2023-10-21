Bacaleg Perindo Bu Rinso Ajak Warga Manfaatkan KTA Berasuransi

SERANG - Ketua Kartini Perindo Kota Serang, Rini Soraya yang akrab disapa Bu ‘Rinso’ mengajak warga memanfaatkan KTA Berasuransi Partai Perindo. KTA tersebut jelas manfaatnya untuk warga yang mengalami kesulitan berobat atau mengalami musibah meninggal dunia.

Hal itu disampaikannya di sela-sela Senam Sehat bersama ratusan emak-emak di Lapangan Kampung Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kecamatan Kasemen Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/10/2023) sore.

Dikatakannya, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera sudah sangat diterima di masyarakat Kota Serang.

”Sudah banyak yang merasakan program pro rakyat untuk masyarakat kecil seperti gerobak UMKM, bantuan kepada petani dan nelayan hingga KTA ini. 5.000 KTA Berasuransi sudah tersalurkan kepada masyarakat, dan akan bertambah hingga akhir tahun nanti,” tegasnya.

Antusias warga pun terlihat sangat tinggi mengingat acara senam sehat dipandu oleh intruktur pengalaman dan diselingi beberapa hiburan.