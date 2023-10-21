Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Bu Rinso Ajak Warga Manfaatkan KTA Berasuransi

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:27 WIB
Bacaleg Perindo Bu Rinso Ajak Warga Manfaatkan KTA Berasuransi
Senam Sehat di Serang. (Foto: Yogi S Hardi)
A
A
A

SERANG - Ketua Kartini Perindo Kota Serang, Rini Soraya yang akrab disapa Bu ‘Rinso’ mengajak warga memanfaatkan KTA Berasuransi Partai Perindo. KTA tersebut jelas manfaatnya untuk warga yang mengalami kesulitan berobat atau mengalami musibah meninggal dunia.

Hal itu disampaikannya di sela-sela Senam Sehat bersama ratusan emak-emak di Lapangan Kampung Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kecamatan Kasemen Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/10/2023) sore.

 BACA JUGA:

Dikatakannya, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera sudah sangat diterima di masyarakat Kota Serang.

”Sudah banyak yang merasakan program pro rakyat untuk masyarakat kecil seperti gerobak UMKM, bantuan kepada petani dan nelayan hingga KTA ini. 5.000 KTA Berasuransi sudah tersalurkan kepada masyarakat, dan akan bertambah hingga akhir tahun nanti,” tegasnya.

 BACA JUGA:

Antusias warga pun terlihat sangat tinggi mengingat acara senam sehat dipandu oleh intruktur pengalaman dan diselingi beberapa hiburan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement