HOME NEWS NEWS

DPW Partai Perindo Jateng Minta Rekrutmen Saksi Segera Dituntaskan

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |16:45 WIB
DPW Partai Perindo Jateng Minta Rekrutmen Saksi Segera Dituntaskan
Perindo Jateng perekrutan saksi segera dirampungkan/Foto: MPI
SOLO – DPW Partai Perindo Jawa Tengah (Jateng) menargetkan rekrutmen saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) tuntas akhir Oktober 2023. Selain menyaksikan proses Pemilu, saksi diharapkan juga mampu mendongkrak jumlah pemilih Partai Perindo.

“Pembentukan saksi di Jawa Tengah Oktober ini harus sudah terselesaikan. November-Desember waktu untuk pembekalan saksi,” kata Sekretaris DPW Partai Perindo Jateng, Bambang Anto Wibowo di sela-sela perayaan HUT ke-9 Partai Perindo yang digelar di Kantor DPD Partai Perindo Surakarta, Jumat (27/10/2023) malam.

Pihaknya berharap semua mesin partai bergerak, mulai dari bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk pemenuhan saksi seluruh Jawa Tengah. Dirinya optimistis Partai Perindo akan meraup suara sesuai yang ditargetkan.

Saksi akan hadir di TPS untuk menyaksikan seluruh proses pemilu mulai dari pencoblosan hingga penghitungan. Selain itu juga memiliki peran untuk rekrutmen PDS (pemilih yang akan digerakkan oleh saksi) yang ada di TPS itu.

Dengan program PDS ini, diharapkan setiap daerah pemilihan (Dapil) minimal meraih satu kursi. Dengan sistem saksi dan PDS yang telah dibangun, dia optimistis mencapai target perolehan suara yang diinginkan.

Sementara dalam sambutannya, dia meminta agar semua saksi harus terisi untuk memenangkan setiap Dapil. Program KTA diminta dimaksimalkan dan disebarkan kepada semua PDS.

