Saksi Partai Perindo Mulai Tancap Gas Hadapi Pemilu 2024

SOLO – Para saksi Partai Perindo mulai mempersiapkan diri guna menghadapi Pemilu 2024. Selain bertugas menyaksikan tahapan di tempat pemungutan suara (TPS), mereka juga bersemangat membantu mendongkrak perolehan suara Partai Perindo.

“Kami akan mengupayakan, nanti kami akan cari-cari,” kata salah satu saksi Partai Perindo, Srijanto, di sela-sela perayaan HUT ke-9 Partai Perindo yang digelar di Kantor DPD Partai Perindo Solo, Jumat (27/10/2023) malam.

Diakuinya untuk mendapatkan suara tidak mudah. Namun demikian, dirinya optimistis bisa mencapai target minimal 10 orang pemilih di TPS.

Hal senada diungkapkan saksi lainnya, Setyo Wibowo yang berjanji akan berjuang maksimal untuk membantu perolehan suara Partai Perindo. Dirinya kini mulai melakukan pendekatan kepada calon pemilih.

Saksi lainnya, Dimas Wahyu Rahmanto akan turut menyampaikan program-program Partai Perindo yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Ketua DPD Partai Perindo Solo, Milia Jamiati untuk meraih target satu fraksi di DPRD Solo dan DPRD Provinsi serta DPR RI masing-masing satu kursi, diperlukan perjuangan bersama.

Sekretaris DPW Partai Perindo Jateng, Bambang Anto Wibowo mengatakan, dirinya melihat DPD Partai Perindo Solo sampai kini masih solid dan semangat untuk merebut kursi legislatif.