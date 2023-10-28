Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Bagikan APAR dan Ajak UMKM di Kedoya Utara Ikuti Pelatihan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:11 WIB
Bacaleg Perindo Bagikan APAR dan Ajak UMKM di Kedoya Utara Ikuti Pelatihan
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif DPR RI dan DPRD DKI Dapil Jakarta Barat, Dr. Lisa Mariana Wardhana, S.H. MA membagikan bantuan alat pemadam kebakaran (APAR) kepada pengurus RT dan RW di kelurahan Kedoya Utara, Sabtu (28/10/2023).

Selain memberikan APAR, Lisa juga memberikan pemaparan bagi warga untuk mengikuti pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan UMKM, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan dari warga.

“Dengan skill yang kita punya, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan taraf hidup kita dan keluarga kita,” kata dia di lokasi, Minggu.

Caleg dari Partai dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres 2024 Ganjar Pranowo itu mengatakan adapun jenis pelatihan yang diberikan bermacam-macam, salah satunya pedagang Es Tebu.

“Jadi misalnya yang dibutuhkan pelatihan sebagai tukang AC, lalu pelatihan pedagang es tebu, pelatihan pedagang es teh manis, pelatihan bagaimana cara merangkai bunga, pelatihan bagaimana untuk menjadi MUA,” ujarnya.

