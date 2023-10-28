Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Optimis 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Terwujud pada Pemilu 2024

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:17 WIB
Bacaleg Perindo Optimis 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Terwujud pada Pemilu 2024
Bernadette Endang Retnowati/Foto: Podcast Perindo
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 2 Partai Perindo, Bernadette Endang Retnowati, optimis keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen pada Pemilu 2024. Meski dinilai agak sulit, namun hal tersebut bisa dicapai dengan kerja keras.

"Tapi dengan kita kerjasama sesama perempuan saling mendukung dan saling memotivasi menginspirasi saya yakin 30% kuota perempuan itu akan terpenuhi. Semoga harus," kata Retno begitu ia disapa dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Sabtu (28/10/2023).

 BACA JUGA:

Di Partai Perindo sendiri, kata dia, sangat memperjuangkan perempuan untuk masuk ke parlemen. Dirinya mengaku mendapatkan banyak bimbingan, masukan, dan arahan dari para pengurus untuk berjuang masuk ke parlemen.

"Di sini (Partai Perindo) sangat terbuka, saya sendiri sangat merasakan diberikan motivasi diberikan inspirasi," ucap Retno.

Jika nantinya terpilih dan berhasil masuk sebagai anggota legislatif, Retno menegaskan bakal memfasilitasi dan membuka aspirasi seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Terlebih, saat ini, kasus kekerasan perempuan dan anak masih banyak terjadi di Indonesia. "Mudah-mudahan dengan perempuan masuk ke politik itu semua bisa dijembatani," pungkasnya.

