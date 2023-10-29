Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan 10 Ribu Kacamata Gratis, Cut Afrida: Kegiatan Ini Peringati Sumpah Pemuda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:00 WIB
Bagikan 10 Ribu Kacamata Gratis, Cut Afrida: Kegiatan Ini Peringati Sumpah Pemuda
Caleg Perindo Cut Afrida peringati hari Sumpah Pemuda di Depok
A
A
A

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil 4 Sukmajaya, Cut Afrida Yani bersama DPD Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu menyelenggarakan Gebyar Sumpah Pemuda di Balai Rakyat Depok II, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (29/10/2023) pagi.

Cut Afrida menggelar bakti sosial berupa cek mata, pembagian 10.000 kacamata baca gratis, donor darah dan bazzar UMKM.

"Kegiatan hari ini sebenarnya untuk memperingati hari sumpah pemuda dimana kami menyelenggarakan acara kegiatan donor darah untuk peduli thalasemia kemudian ada kegiatan juga pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kami juga melibatkan beberapa UMKM untuk terjun langsung di acara kami dan semua kita gratis kan tanpa dipungut biaya apapun," kata Cut saat ditemui di lokasi.

"Kacamata sekitar 10.000 pax," tambahnya.

Cut yang maju Partai Perindo yang dikenal modern dan peduli rakyat kecil juga menggelar berbagai lomba salah satunya festival musik hingga membagikan doorprize. Tak hanya itu, Ia juga membagikan tebus murah paket sembako.

"Kami memperingati hari Sumpah Pemuda ini sebenarnya untuk mendukung kegiatan donor darah ini dan untuk meramaikan juga membuat acara lomba band se-sukmajaya dengan hadiah cukup besar dan doorprize menarik," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement