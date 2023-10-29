Bagikan 10 Ribu Kacamata Gratis, Cut Afrida: Kegiatan Ini Peringati Sumpah Pemuda

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil 4 Sukmajaya, Cut Afrida Yani bersama DPD Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu menyelenggarakan Gebyar Sumpah Pemuda di Balai Rakyat Depok II, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (29/10/2023) pagi.

Cut Afrida menggelar bakti sosial berupa cek mata, pembagian 10.000 kacamata baca gratis, donor darah dan bazzar UMKM.

"Kegiatan hari ini sebenarnya untuk memperingati hari sumpah pemuda dimana kami menyelenggarakan acara kegiatan donor darah untuk peduli thalasemia kemudian ada kegiatan juga pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kami juga melibatkan beberapa UMKM untuk terjun langsung di acara kami dan semua kita gratis kan tanpa dipungut biaya apapun," kata Cut saat ditemui di lokasi.

"Kacamata sekitar 10.000 pax," tambahnya.

Cut yang maju Partai Perindo yang dikenal modern dan peduli rakyat kecil juga menggelar berbagai lomba salah satunya festival musik hingga membagikan doorprize. Tak hanya itu, Ia juga membagikan tebus murah paket sembako.

"Kami memperingati hari Sumpah Pemuda ini sebenarnya untuk mendukung kegiatan donor darah ini dan untuk meramaikan juga membuat acara lomba band se-sukmajaya dengan hadiah cukup besar dan doorprize menarik," ucapnya.