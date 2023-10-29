Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikut Beauty Class Perindo, Peserta: Baru Kali ini Temuin Partai Peduli Perempuan

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:20 WIB
Ikut <i>Beauty Class</i> Perindo, Peserta: Baru Kali ini Temuin Partai Peduli Perempuan
Beuty Class Partai Perindo (Foto: MPI)
SEMARANG Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kembali menggelar pelatihan gratis beauty class bagi perempuan di Kota Semarang. Acara kali ini digelar Minggu (29/10/2023) diikuti puluhan peserta.

Acara tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat. Salah satu peserta Widya Aldella warga Kecamatan Genuk, Kota Semarang, mengatakan pelatihan itu sangat bermanfaat bagi dirinya.

“Menurut saya ini sangat bermanfaat banget ya, apalagi buat MUA (Make Up Artist) pemula seperti saya. Selain gratis, di sini kan bisa dapat ilmu, memperluas relasi juga,” ungkap Widya yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga selain perias pemula itu.

Widya mengatakan kegiatan pelatihan make up artist gratis tidak pernah ditemuinya. “Selama ini belum ada sih (yang gratis), biasanya berbayar, jadi saya dua kali ikut dari Partai Perindo ini, dulu (acara) di kantornya Perindo (di Kota Semarang) juga ikut,” sambungnya.

Widya mengemukakan Partai Perindo termasuk para calegnya berbeda dengan yang lain. “Saya seneng banget, baru kali ini nemuin partai yang peduli sama kaum perempuan. Biasanya kan hanya coblos saya, coblos saya, kayak gitu aja sih. Tapi hari ini kita juga dibekali keahlian, (dapat) ilmu,” tambahnya.

