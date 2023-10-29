Caleg Partai Perindo Jateng Siti Rohana Berbagi Ilmu Make Up Profesional

SEMARANG – Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kembali menggelar pelatihan beauty class gratis bagi para perempuan di Kota Semarang, Minggu (29/10/2023).

Bacalegnya, yakni Siti Rohana alias Hana yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Dapil Jateng 1 itu, berbagi ilmu make up profesional. Hana juga ditemani Caleg DPRD Dapil 2 Kota Semarang Erlinarti.

“Hari ini kita para Bacaleg Partai Perindo ngasih pembelajaran untuk beauty class. Itu dilaksanakan (pesertanya) para ibu-ibu dan kaum perempuan Kota Semarang,” kata Hana, sapaan Siti Rohana di lokasi acara.

Dia mengatakan alasannya mengadakan acara itu karena saat ini perempuan tak hanya dituntut cantik saja, tetapi juga bisa mencari tambahan penghasilan. “Ini kalau diserusin (belajar make up) bisa untuk mencari tambahan penghasilan, untuk keluarga untuk suami,” lanjut Hana yang juga aktif di media sosial.

Hana yang juga seorang make up artist (MUA) profesional itu mengatakan untuk bisa mencapai hal itu butuh berkali-kali belajar, baik dari para senior ataupun dari para MUA Indonesia yang sudah terkenal. Sebab itu pula dia dan bacaleg Partai Perindo yang lain tidak sekali menggelar pelatihan gratis, namun terus berlanjut. Tujuannya ketika sudah bisa merias dengan profesional, perempuan bisa menciptakan lapangan kerja baru tak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain.

“Jadi sesuai dengan programnya Partai Perindo memperjuangkan kesejahteraan bagi kaum perempuan Indonesia,” ungkapnya.