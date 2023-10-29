Bos Sawit di Muba Tewas Dibunuh Pekerjanya, Polisi Dalami Motif Pelaku

MUBA - Seorang bos perkebunan sawit, Ahmad Roni (43) di Kabupaten Muba, Sumsel, tewas dengan luka di bagian kepala. Belakangan diketahui korban dibunuh anak buahnya sendiri, Budi (34).

Kapolres Muba AKBP Imam Safii, melalui Kapolsek Batanghari Leko, Iptu Moga Gumilang, mengatakan kasus pembunuhan bos sawit itu berawal dari penemuan jasad korban di area kebun sawitnya di Dusun III, Desa Talang Leban, Sabtu 21 Oktober 2023.

"Korban ditemukan oleh saksi AI (48), yang merupakan kakak kandungnya. Lalu melaporkan kasus ini ke polisi," katanya, (29/10/2023).

Mendapati laporan itu, unit Reskrim Polsek Batanghari Leko bersama Tim Srigala Sat Reskrim Polres Muba melakukan olah TKP dan mendapati danda-tanda kekerasan di tubuh korban. "Terdapat luka di bagian kepala korban hingga menyebabkannya meninggal dunia," katanya.

Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Ahmad Roni diduga menjadi korban pembunuhan oleh orang terdekatnya. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi.

"Dugaan petugas mengerucut pada Budi (34) yang merupakan anak buah korban atau pekerja di kebun sawit itu," katanya.