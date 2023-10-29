Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hantu Berkepala Tiga hingga Kuntilanak Gentayangan di Alun-Alun Cimahi

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:35 WIB
Hantu Berkepala Tiga hingga Kuntilanak Gentayangan di Alun-Alun Cimahi
Hantu berkepala tiga di alun-alun Cimahi (Foto: MPI)
CIMAHI - Bagi Anda yang ingin bertemu hantu, bisa datang langsung ke Alun-Alun Cimahi. Namun tak perlu takut, karena hantu-hantu yang berada di pusat kota itu bukan sungguhan sehingga tidak akan menggentayangi. Mereka hanyalah seniman cosplay.

Hantu-hantu yang 'gentayangan' di Alun-alun Cimahi itu diperankan para cosplayer. Mereka mengenakan pakaian beserta aksesoris dan merias wajah menyerupai berbagai macam hantu. Dari mulai pocong, kuntilanak, hantu kepala tiga, hantu kepala buntung, valak hingga malampir.

Cosplay hantu itu sudah tiga bulan 'gentayangan' di tengah keramaian. Tepatnya setelah wajah Alun-alun Cimahi itu diresmikan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Agustus lalu. Sejak saat ini, lokasi tersebut memang lebih ramai dikunjungi warga.

"Ini kreativitas dari anak Cimahi jadi Cimahi juga yang namanya cosplay. Kita baru tiga bulan kalau di Cimahi," kata Dadan Taufik (52) salah seorang cosplayer, Minggu (29/10/2023).

Keberadaan hantu-hantu yang diperagakan cosplayer itu tentu saja bukan bermaksud untuk menakuti para pengunjung Alun-alun Cimahi. Namun untuk menghibur masyarakat sehingga tidak usai pergi jauh-jauh ke Kota Bandung hanya untuk melihat hantu cosplay.

"Jadi kita tidak usah pergi jauh-jauh, jadi buat kebanggaan orang-orang Cimahi, untuk menghibur pengunjung biar gak jenuh. Jangan hanya datang ke sini nungguin air mancur yang adanya Jumat Sabtu Minggu duduk sambil makan ada taman bermain, juga dengan adanya kami di sini cosplay semoga bisa terhibur," jelas Dadan.

Para pengunjung bukan hanya bisa sekedar melihat hantu di Alun-alun Cimahi, tapi bisa juga berfoto bersam. Untuk jasa foto itu, tentunya para hantu-hantu itu tidak mematok harga.

