Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jenderal Agus Subiyanto Calon Kuat Panglima TNI, Ini PR yang Harus Diselesaikan Menurut Perindo

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:17 WIB
Jenderal Agus Subiyanto Calon Kuat Panglima TNI, Ini PR yang Harus Diselesaikan Menurut Perindo
Susaningtyas Kertopati/Foto: istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi I DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI. Nama Jenderal TNI Agus Subiyanto diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Menanggapi ini, pengamat militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati pun angkat bicara. Dirinya berpesan agar calon Panglima TNI baru nanti jangan terlalu berpikir business as usual, khususnya dalam menangani Papua.

 BACA JUGA:

"Selain harus mengevaluasi penanganan sistem pertahanan di Papua sehingga tak jatuh korban lagi dan segera membuat Papua tidak ada lagi separatis di sana. Otonomi Khusus (Otsus) di Papua juga harus dapat mensejahterakan rakyat," kata Nuning, begitu Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati akrab disapa, kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Nuning menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan Panglima TNI adalah atensi kepada senjata biologi dan pertahanan negara anti senjata biologi. Hal itu merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI.

 BACA JUGA:

"Pada masa depan, ancaman Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia) harus masuk dalam kewaspadaan kita. Para Prajurit TNI kini dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer," ujar Nuning yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jateng VI (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Magelang) itu.

Dengan demikian, Nuning menegaskan tuntutan kemampuan di masa depan tersebut harus menjadi agenda pimpinan TNI yang baru. Selain itu, latar belakang penugasan operasional juga harus dilengkapi dengan pengalaman pendidikan yang baik.

"Sebenarnya Panglima TNI sangat bagus bila memiliki tingkat intelektual yang tinggi, dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) yang memiliki kriteria sebagai scholar warrior," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement