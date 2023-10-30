Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cegah Eksploitasi Anak, Partai Perindo: Gencarkan Patroli Siber di Medsos

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:38 WIB
Cegah Eksploitasi Anak, Partai Perindo: Gencarkan Patroli Siber di Medsos
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati, yang biasa disapa Ike Suharjo, angkat bicara dengan maraknya kasus prostitusi anak di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta dan kota lainnya.

Ike mengungkapkan kasus prostitusi anak ini semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Banyumas hingga Pontianak.

"Selain itu, di antara banyaknya kasus prostitusi anak, ditemukan bahwa mucikarinya merupakan anak di bawah umur juga," kata Ike, Senin (30/10/2023).

Melihat fenomena ini, Partai Perindo berharap pihak dan instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap marak kasus prostitusi anak ini.

"Karena, bagaimanapun anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa," sambung.politisi Partai Perindo --- berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Dengan maraknya kasus dugaan prostitusi pada anak, Ike meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus prostitusi anak dengan mengungkap dan menangkap jaringan prostitusi anak ini.

Mulai dari mucikari hingga yang mengajak/menjebak korban. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak kita yang menjadi korban perdagangan.

"Pihak kepolisian juga harus melakukan patroli siber diberbagai platform sosial media. Karena, biasanya anak yang menjadi korban prostitusi ini ditawarkan melalui berbagai platform sosial media, mulai dari MiChat hingga WhatsApp," ujar Ike.

