Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Jet Tempur Buatan China

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:00 WIB
4 Jet Tempur Buatan China
Chengdu J-20. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING - China merupakan salah satu negara yang mempunyai teknologi yang maju dan merupakan negara yang terkuat di Asia. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, China mampu menghasilkan pesawat atau jet tempur canggih yang membuat negara lain merasa tersaingi.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah daftar Jet tempur buatan China yang masih aktif maupun dalam tahap perkembangan:

1. Chengdu J-20


Chengdu J-20 atau juga dikenal sebagai "Mighty Dragon”, yang dirancang oleh Chengdu Aerospace Corporation, adalah pesawat tempur siluman segala cuaca twinjet yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) China.

Pesawat ini diarahkan untuk menjadi pesawat superioritas udara dengan kemampuan serangan presisi yang luar biasa. Dengan tiga varian yang berbeda, termasuk model produksi awal J-20A, J-20B yang dilengkapi dengan vektor dorong, dan versi berkursi ganda yang bekerja sama dengan J-20S, pesawat ini menawarkan kemampuan serba guna yang impresif.

Sejarah pengembangan J-20 dimulai sebagai turunan dari program J-XX pada 1990-an. Penerbangan perdananya terjadi pada 11 Januari 2011, dan pesawat ini secara resmi terungkap di Pameran Penerbangan & Dirgantara Internasional China pada 2016. Pada Maret 2017, J-20 mulai beroperasi, dan unit tempur J-20 pertama dibentuk pada bulan Februari 2018.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement