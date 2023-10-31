4 Jet Tempur Buatan China

BEIJING - China merupakan salah satu negara yang mempunyai teknologi yang maju dan merupakan negara yang terkuat di Asia. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, China mampu menghasilkan pesawat atau jet tempur canggih yang membuat negara lain merasa tersaingi.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah daftar Jet tempur buatan China yang masih aktif maupun dalam tahap perkembangan:

1. Chengdu J-20





Chengdu J-20 atau juga dikenal sebagai "Mighty Dragon”, yang dirancang oleh Chengdu Aerospace Corporation, adalah pesawat tempur siluman segala cuaca twinjet yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) China.

Pesawat ini diarahkan untuk menjadi pesawat superioritas udara dengan kemampuan serangan presisi yang luar biasa. Dengan tiga varian yang berbeda, termasuk model produksi awal J-20A, J-20B yang dilengkapi dengan vektor dorong, dan versi berkursi ganda yang bekerja sama dengan J-20S, pesawat ini menawarkan kemampuan serba guna yang impresif.

Sejarah pengembangan J-20 dimulai sebagai turunan dari program J-XX pada 1990-an. Penerbangan perdananya terjadi pada 11 Januari 2011, dan pesawat ini secara resmi terungkap di Pameran Penerbangan & Dirgantara Internasional China pada 2016. Pada Maret 2017, J-20 mulai beroperasi, dan unit tempur J-20 pertama dibentuk pada bulan Februari 2018.