HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Senpi Milik SYL Ternyata Legal, Punya Bukti Sertifikasi dan Terdaftar

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:19 WIB
4 Fakta Senpi Milik SYL Ternyata Legal, Punya Bukti Sertifikasi dan Terdaftar
A
A
A

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, 12 senjata api (senpi) yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL) berstatus legal.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Berkaitan dengan Hobi Menembak

Kepemilikan senpi itu diduga berkaitan dengan hobi menembak.

"Semua senjata yang terdaftar di Baintel adalah senjata-senjata yang resmi, kemudian ada senjata yang (untuk) olahraga, atau senjata-senjata olahraga bukan untuk perlindungan diri," kata Djuhandani saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

2. Senpi Legal dan Terdaftar

Kendati demikian, Djuhandani belum memerinci berapa jumlah senjata api yang digunakan SYL untuk olahraga menembak. Namun ia memastikan bahwa 12 senjata tersebut legal dan terdaftar di Baintelkam Polri.

"Dari hasil penyelidikan kita mendapatkan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL menurut dari Baintelkam itu terdaftar, ada suratnya," kata Djuhandani.

3. Terdapat Senpi Hasil Hibah

"Semua terdaftar atas nama SYL walaupun ada beberapa senjata tersebut merupakan hibah. Dan bukti hibahnya ada, sementara itu yang kami dapatkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
bareskrim KPK senpi SYL
