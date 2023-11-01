Caleg DPR RI Syafril Nasution Tegaskan Perindo Terus Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat

KENDAL – Caleg DPR RI Dapil Jateng I yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Syafril Nasution mengatakan, keterwakilan di Parlemen sangat penting. Oleh karenanya dia berharap masyarakat bisa mengantarkan Partai Perindo di Parlemen sehingga aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan.

“Kami juga meminta ke masyarakat untuk tidak ragu memilih kami dan Partai Perindo sehingga bisa memperjuangkan masyarakat,” ucap Syafril saat bersilaturahmi dengan warga di Kabupaten Kendal di Sentra UMKM River Side Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, Selasa 31 Oktober 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo itu hadir di tengah-tengah warga bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, Beny Setiyono yang maju untuk Dapil Jateng II, serta Caleg DPRD Kabupaten Kendal Satriyo Dono Saputro.