Diterjang Puting Beliung, Puluhan Rumah di Katapang Bandung Porak-poranda

Puting beliung di Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Foto: Gin-Gin)

BANDUNG - Angin puting beliung menerjang Kampung Lebak Muncang RW 17, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa 31 Oktober 2023 sore.

Dari data yang dihimpun, akibat terjangan angin tersebut, sekitar 20 rumah rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap.

Menurut Ketua RT 04/RW 17 Kampung Lebak Muncang, Ruslan Jaelani, jumlah rumah yang rusak diterjang puting beliung sekitar 20 unit. Rumah tersebut tersebar di tiga RT yakni 2, 3, dan 4.

"Hitungan saya sekitar 20 rumah yang rusak, tersebar di tiga RT masing-masing RT 2, 3, dan 4. Kerusakan rata-rata pada atap rumah," kata Ruslan saat ditemui, Rabu (1/11/2023).

Ruslan mengatakan, bencana puting beliung di wilayahnya baru terjadi lagi sejak 12 tahun lalu. Namun, lanjut dia, puting beliung saat ini menjadi yang terparah.

"Saya kira ini yang terparah. Dulu pernah kejadian puting beliung 12 tahun lalu. Tapi enggak separah sekarang," kata Ruslan.