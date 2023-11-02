Caleg Perindo Angel Lelga Semangati Atlet saat Lomba Perahu Dayung

JAMBI - Artis yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo, Angel Lelga, mengapresiasi atlet dayung dari Partai Perindo binaan Ketua DPD Perindo Kota Jambi Cristina Glorya Purba saat mengikuti perlombaan lomba perahu tradisional yang diadakan Wali Kota Jambi Syarif Fasha di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis (2/11/2023).

Bahkan tidak jarang, dia berteriak histeris ikut menyemangati atlet dayung yang berjuang memenangkan perlombaan.

Menurut Angel Lelga, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, harus bisa juga membina atlet manapun agar bisa berprestasi.

"Alhamdulillah ada caleg dari Perindo Kota Jambi, yakni Ibu Cristin yang sudah lama melakukan pembinaan atlet dayung," ujarnya.

Menurutnya, bukan hanya ini pada event olahraga ini, Partai Perindo-partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, juga bantuan mendukung kegiatan lainnya, seperti UMKM dan lainnya.

"Hari Ini kebetulan lomba perahu tradisional wali kota Jambi, jadi kebetulan banget ikut serta memeriahkan perlombaan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Jambi Cristina Glorya Purba menambahkan, klub dayung yang ikut lomba perahu tradisional ini adalah klub dayung binaan sendiri yakni dari tim mawar.