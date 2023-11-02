Partai Perindo Gelar Kompetisi Tenis Meja di Pulogadung, Warga Apresiasi

DPD Partai Perindo Jakarta Timur gelar kompetisi tenis meja di Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. (MPI)

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar kompetisi tenis meja bersinar (bersih dari narkoba) selama 8 hari di kawasan Kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. Masyarakat setempat mengapresiasi kompetisi tersebut lantaran tenis meja merupakan olahraga yang cukup digemari.

Warga RW 14 menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Jalannya kompetisi yang berlangsung sengit ini cukup mendebarkan.

Kompetisi yang dihelat oleh Perindo ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Animo warga se-kelurahan Pisangan Timur atas turnamen tenis meja yang memasuki babak final pada Rabu malam (1/11/2023) malam cukup membuat suasana tegang.

"Tadi kami sempat dag dig dug, karena pertandingan ini seimbang dari seluruh peserta. Tapi alhamdulillah, RW 14 menjadi yang terbaik," ujar Ketua RW 14, Muharir, Kamis (2/11/2023).

Muharir mengatakan gelaran tenis ini sangat diapresiasi warganya. Dia menilai pesan yang disampaikan dalam kompetisi tersebut, yakni untuk melawan narkoba, menjadi pendidikan yang positif bagi pemuda di lingkungannya.

"Luar biasa, kegiatan bersih dari narkoba ini menjadi pengingat bagi pemuda kami agar menjauhi narkoba dan semakin giat berolahraga," jelas Muharir.

Sementara itu, Ketua Forum RW se-kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung, Achmad Djunaedi menyampaikan gelaran kompetisi selama delapan hari tersebut juga sebagai kegiatan positif bagi warganya.

"Kebetulan Pisangan Timur ini masuk sebagai kelurahan berpredikat sebagai kelurahan bersih dari narkoba dari BNN. Syarat utama bersih dari narkoba harus sering diadakan kegiatan positif seperti tenis meja," ujarDjunaedi.

Adapun kompetisi yang didukung oleh Perindo Jakarta Timur itu, Djunaedi mengatakan dirinya mewakili warga berterima kasih atas dukungan dan kepeduliannya.

"Mudah-mudahan Perindo tetap konsisten peduli kepada masyarakat, semoga Perindo masuk ke parlemen," tegas Djunaedi.