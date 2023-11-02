Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Jaktim Gelar Turnamen Tenis Meja, Galakkan Semangat Anti Narkoba

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:43 WIB
DPD Perindo Jaktim Gelar Turnamen Tenis Meja, Galakkan Semangat Anti Narkoba
Ketua DPD Perindo Jaktim, Berman Nainggolang (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Timur menggelar turnamen tenis meja selama delapan hari bagi warga kawasan se-kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. Turnamen yang bertemakan tenis meja bersinar (bersih dari narkoba) memasuki partai final pada Rabu malam (1/11/2023) dengan puncaknya sekira pukul 23.00 WIB.

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan gelaran puncak babak final tenis meja di SKKT Pisangan Timur, Jalan Polri Raya, Pisangan Timur, Pulogadung tersebut, sebagai apresiasi pada semangat masyarakat yang menyambut kegiatan positif secara antusias.

"Dengan antusias masyarakat yang luar biasa sekali, kita bangga bertemu warga tanpa mengenal batas usia, baik tua dan muda, untuk tetap semangat untuk berjuang, sehingga kita ingin melakukan kelurahan Pisangan Timur bersinar, bersih dari narkoba," ujar Berman di lokasi, Kamis (2/11/2023).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, memilih kompetisi tenis meja sebagai upaya bersilaturahmi dan mengakrabkan diri dengan masyarakat se-kelurahan Pisangan Timur tersebut.

Dia mengatakan, tenis meja merupakan olahraga favorit di pemukiman tersebut, terlebih banyak sekali warga yang membentuk paguyuban-paguyuban tenis meja disana. Adapun paguyuban tersebut dibentuk lantaran banyaknya atlet dan mantan atlet tenis meja yang berdomisili di kawasan tersebut.

"Memang Pisangan Timur ini banyak sekali paguyuban tenis meja karena diisi oleh atlet dan mantan atlet tenis meja. Paguyuban-paguyuban tenis meja disini juga memberikan kontribusi kepada pemuda-pemuda disini guna mengajak mereka agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif," jelas Berman.

Berman menuturkan partainya yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyambut baik antusiasme masyarakat khususnya dalam olahraga tenis meja di Pisangan Timur, Pulogadung.

