HOME NEWS NEWS

Gelar Rakor Jelang Pemilu 2024, Kader Perindo di Sumsel Harus Kompak dan Solid

Amri Wijaya , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:55 WIB
Gelar Rakor Jelang Pemilu 2024, Kader Perindo di Sumsel Harus Kompak dan Solid
Ketua DPW Perindo Sumsel, Februar Rahman (foto: dok ist)
EMPAT LAWANG - Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo dengan DPW/DPD dan DPC se Kabupaten Empat Lawang digelar di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada Rabu (1/11/2023).

Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo dengan DPW/DPD dan DPC se Kabupaten Empat Lawang, dibuka oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman.

Acara tersebut dihadiri oleh pengurus DPW Partai Perindo Sumsel, Ketua DPD Partai Perindo Empat Lawang Asmawi beserta pengurus DPD dan DPC Partai Perindo se Kabupaten Empat Lawang.

Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman meminta kepada seluruh kader dari DPD dan DPC untuk menjaga kekompakan dan soliditas.

“Karena kekompakan dan soliditas merupakan kunci utama yang akan menjadi kekuatan besar dalam memenangkan pertarungan pada pemilu 2024 mendatang,” kata Februar.

