Ribuan Warga Bandung Terima KTA Berasuransi Perindo

BANDUNG - Lebih dari 1.000 warga Bandung kembali mendapatkan Kartu Tanda Anggota Berasuransi (KTA B) Partai Perindo pada acara aktivasi secara simbolik di Mepro Hall, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/11/2023).

Pemberian KTA B ini merupakan bagian dari Partai Perindo melalui Caleg Partai Perindo Nuke Purwani (Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar) dan John Binsar Simalango (Caleg DPRD Kota Dapil 3 Bandung) tandem Caleg DPR RI Dapil Jabar I Clarissa Tanoesoedibjo.

Proses aktivasi KTA B diikuti dengan antusias oleh warga empat kecamatan, yaitu Kecamatan Ujungberung, Antapani, Arcamanik dan Mandalajati. KTA B Perindo ini menjadi momen yang dinantikan oleh para anggota Perindo di Kota Bandung.

"Hari ini kami membagikan 1000 KTA B kepada keluarga besar Perindo. Di mana mereka sudah mendaftar secara online dan sudah kami verifikasi. Jadi kehadiran mereka hari ini adalah sebagai keluarga besar Perindo sehingga mendapatkan KTA berasuransi," jelas John Binsar Simalango.