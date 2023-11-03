Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Sumsel Rapatkan Barisan di Lahat, Bahas Pemenangan di Pemilu 2024

Balaputra , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:21 WIB
Perindo Sumsel Rapatkan Barisan di Lahat, Bahas Pemenangan di Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Lahat menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Lahat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan strategi menuju pemenangan Pemilu 2024 serta menjalin sinergi antarcaleg.

Rapat koordinasi yang digelar di Lahat ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman, serta Ketua DPD Lahat Yusril Fansyah.

Turut hadir dalam acara ini Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPRD Kabupaten Lahat, dan seluruh kader Partai Perindo Lahat.

Kegiatan rapat koordinasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenangkan Partai Perindo dalam Pemilu 2024, tetapi juga melakukan konsolidasi untuk memastikan kemenangan para Caleg Partai Perindo, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Lahat.

Dalam rapat tersebut, para peserta diberikan pembekalan serta program yang akan dilakukan dalam rangka memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024.

Partai Perindo menekankan pentingnya menguatkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu ciri khas mereka.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Sumsel Partai Perindo
