Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kobarkan Semangat Relawan, Ganjar: Kita Bukan Orang Lemah, Tidak Bisa Diinjak dan Ditekan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:39 WIB
Kobarkan Semangat Relawan, Ganjar: Kita Bukan Orang Lemah, Tidak Bisa Diinjak dan Ditekan
Ganjar Pranowo (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo berpidato di depan lebih dari 6.000 relawan yang tergabung dalam Tim Pemenangan Daerah Jateng di GOR Jatidri, Kota semarang, Sabtu (4/11/2023). Mereka terdiri dari generasi millenial, generasi Z, petani, nelayan, budayawan, guru hingga dosen.

“Saya ingin ulangi lagi, ini bukan cerita Ganjar, bukan cerita Mahfud, bukan cerita kekuasaan, tetapi cerita tentang Indonesia ke depan. Cerita tentang bagaimana memenuhi hak atau suara rakyat yang akan disampaikan dalam program,” kata Ganjar mengawali pidato.

Ganjar yang saat itu mengenakan kaus lengan panjang warna hitam, celana krem, bersepatu hitam itu menyebut dirinya kini diberi mandat menjadi Capres Pemilu 2024. Ini disebut Ganjar tidak bisa lepas dari jerih payah semua kalangan.

"Saya, kami hadir dan berdiri di sini pasti jerih payah kita bersama-sama. Kita berjuang bersama, kita menangis bersama, dan tertawa bersama. Kami, kami ini tidak bisa berdiri di sini tanpa panjenengan semuanya," serunya.

Ganjar semakin menggelorakan semangat berdemokrasi yang baik dan taat konstitusi. "Kita semua untuk memenangkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dengan moralitas yang baik. Dengan kata-kata yang baik. Karena ketulusan ini lah yang bikin kita menang. Kami tidak punya pasukan khusus kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa bergerak bersama rakyat. Yang bisa adalah kita bersatu untuk menang," ujar Ganjar.

Politikus berambut putih itu juga menegaskan, pendukungnya bukan orang yang lemah. Melainkan orang yang punya pendirian kuat.

"Kita orang-orang yang tidak bisa diinjak, kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Karena demokrasi punya haknya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement