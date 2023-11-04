Menangkan Ganjar-Mahfud, Puan: Jangan Takut Walaupun Teman Jadi Lawan

SEMARANG – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membakar semangat relawan pemenangan capres/cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD daerah Jateng untuk tidak takut memilih pasangan calon (paslon) yang diusung partai yang dipimpinnya bersama koalisi di Pemilu 2024 mendatang.

“Pokoknya Ganjar – Mahfud terus, tanggal 14 datang. Jangan takut walaupun teman jadi lawan, kawan jadi lawan, tapi kita tetap pilih Ganjar – Mahfud,” ujar Puan saat berpidato pada deklarasi tim pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD daerah Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Sabtu (4/11/2023).

Dia mengatakan, paslon Ganjar – Mahfud saling melengkapi. Mereka berjuang bukan untuk kekuasaan, namun untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

“Pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya, bukan kelompoknya. Kita bisa hadir di sini untuk bisa dukung capres cawapres, Mas Ganjar dan Pak Mahfud,” lanjut Puan.

Puan pun memberi apresiasi atas itikad dan semangat juang pendukung Ganjar-Mahfud. Ia menyebut dibutuhkan gotong royong demi mencapai kemenangan.

“Saya tidak bisa berjuang sendirian, saya berdiri di sini untuk bergotong royong, bahwa bersama rakyat kita mampu berjuang untuk memenangkan Ganjar-Mahfud,” ujar Puan.

Puan juga menyapa dan mengabsen relawan dari tiap-tiap daerah yang ada di Jateng. Saat tiba di bagian Solo, para pendukung berteriak sangat kencang.

“Solo mana? Solo siap menangkan Ganjar-Mahfud?” tanya Puan.

“Siap!!!” jawab pendukung Ganjar-Mahfud menggelegarkan GOR Jatidiri.

“Jangan takut intimidasi, kita harus lawan meski pun mereka kemarin keluarga kita,” kata Puan.

“Siap!!” jawab massa Solo.