Ditrabrak Truk, Seorang Tuna Netra Mental ke Sungai dan Ditemukan Tewas

PEKANBARU - Indra Didi (35) yang merupakan seorang tuna netra ditemukan tewas di Sungai Kampar, Jalan Datuk Lelo Putro Kecamatan Langgam Kabuparen Pelalawan, Riau. Korban merupakan seorang tuna netra yang sebelumnya merupakan korban lakalantas.

Kasat Polisi Air Polres Pelalawan AKP Ade Santoso mengatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 16.00 WIB oleh pihak kepolisian dan BPBD dibantu dengan warga.

"Korban ditemukan dengan jarak lebih kurang 2 kilometer dari titik jatuhnya korban lakalantas Jembatan Langgam. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata AKP Ade, Sabtu (4/11/2023).

Dijelaskannya bahwa pencarian menggunakan speed boat BPBD Pelalawan dan kapal milik warga. Setelah berhasil ditemukan, jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.

"Warga berdomisil di Rumbai, Pekanbaru. Dia merupakan lakalantas yang terjadi kemarin," imbuh Ade

Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Akira Ceria mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pada 03 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di Jalan Datuk Lelo Putro Kecamatan Langgam dekat jembatan.