Modus Pinjam Motor, Honorer di Lampung Ditangkap karena Jual Motor Mantan Mertua

PRINGSEWU - Seorang pria diamankan polisi lantaran menggelapkan sepeda motor milik mantan mertuanya. Pelaku tersebut berinisial MI (45) warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Kapolsek Gadingrejo AKP Nurul Haq mengatakan, pelaku yang bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesawaran tersebut ditangkap pada Jumat (3/11/2023).

"Dia ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan setelah polisi melakukan pemeriksaan dan gelar perkara," ujar Nurul Haq dalam keterangannya, Sabtu (4/11).

Nurul menjelaskan, pelaku diamankan polisi lantaran melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BE 3243 YG milik mantan mertuanya, Purnomo warga Pekon Gadingrejo Timur, kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

"Sepeda motor itu pelaku pinjam sejak 14 Januari 2018 silam untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, namun pada akhirnya dijual oleh tersangka tanpa seizin korban," jelas Kapolsek.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian senilai Rp4,8 juta dan melaporkan kepada pihak kepolisian.