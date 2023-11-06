Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Singapura Mendukung Israel?

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:55 WIB
Mengapa Singapura Mendukung Israel?
Foto: Reuters.
SINGAPURA - Hubungan Singapura dan Israel telah terjalin dengan sangat baik dan bersahabat sejak 1969, hal ini dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang serupa, sebagai negara yang relatif kecil dan dikelilingi oleh negara yang lebih besar yang memusuhi keberadaan mereka.

Kedua negara tersebut secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada Mei 1969, meskipun hubungan militer sebelumnya sudah lama terjalin secara diam-diam dan tidak resmi. Kedua negara ini memiliki hubungan yang khusus dan menikmati kerja sama yang luas yaitu dengan industri persenjataan Israel dan Singapura, seperti Israel Aerospace Industries dan ST Engineering yang terlibat dalam pengembangan dan perdagangan militer yang besar di antara kedua negara tersebut, dilansir dari Wikipedia.

Meskipun hubungan antara negara tersebut selalu dirahasiakan, Singapura dan Israel bekerja sama secara ekstensif dalam perdagangan dan pertahanan, serta berbagi aliansi politik yang mendalam sejak 1965, yaitu awal mula pendirian Singapura.

Lalu mengapa Singapura mendukung Israel?

Jawabannya adalah, Israel memberikan bantuan pada saat ayah perdana Menteri Lee, pendiri Singapura Lee Kuan Yew, meminta bantuan untuk Singapura mempertahankan diri setelah keluar dari Federasi Malaysia pada 1965.

Halaman:
1 2 3
      
