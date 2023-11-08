Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Kanal Banjir Timur Cakung, Kondisi Luka di Kepala dan Punggung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |00:03 WIB
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Kanal Banjir Timur Cakung, Kondisi Luka di Kepala dan Punggung
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (7/11/2023). Mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan di di Jalan Inspeksi Kanal Timur RT 05/05, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, dengan tampak bekas luka di bagian kepala dan punggung.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur sektor Cakung, Pramuji menyampaikan pihaknya menerima laporan dari Unit Reskrim Polsek Cakung perihal ditemukan adanya mayat pria yang mengambang di Sungai Kanal Banjir Timur tersebut. Dia menyampaikan saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membengkak.

"Kami telah berhasil mengevakuasi mayat pria yang belum diketahui identitasnya, ditemukan dalam kondisi membengkak seluruh badan dan terdapat beberapa luka di bagian jasadnya," ujar Pramuji kepada awak media, Selasa (7/11/2023).

Pramuji mengatakan posisi mayat berada di tengah aliran Kanal Banjir Timur. Untuk itu, Pramuji beserta rekan-rekannya melakukan evakuasi dengan perahu karet tanpa kendala yang berarti.

"Kebetulan lokasi ditemukannya mayat berada di tengah aliran BKT, kami menurunkan satu unit perahu karet agar menghindari personil terperosok karena kedalaman sungai yang cukup dalam. Namun ternyata sedimentasi lumpur sudah mengeras, jadi cukup terbantukan," jelas Pramuji.

Selepas dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di lokasi, jenazah pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo untuk diidentifikasi penyebab kematiannya. Kasus mayat pria tanpa identitas tersebut, kini ditangani oleh unit reskrim Polsek Cakung.

Sementara itu, Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan mayat tersebut ditemukan oleh warga di sekitar Kanal Banjir Timur (BKT), yakni di Jalan Inspeksi Kanal Timur RT 05/05, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kondisi mayat pria tanpa identitas tersebut terlihat masih mengenakan pakaian meski di bagian bawahnya hanya mengenakan pakaian dalam semata.

