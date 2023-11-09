Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gandakan Kunci Rumah Kawan Sesama Penjual Sapi, Pria Ini Gasak Ratusan Juta Rupiah

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:17 WIB
Gandakan Kunci Rumah Kawan Sesama Penjual Sapi, Pria Ini Gasak Ratusan Juta Rupiah
Pembobol rumah warga ditangkap polisi/Foto: Eka Setiawan
A
A
A

 

SEMARANG – Seorang pencuri rumah kosong di Kota Semarang menggasak rumah kawannya sesama penjual sapi. Pada aksinya, pelaku sempat berpura-pura bertamu untuk diam-diam mengambil kunci rumah sasaran untuk digandakan. Pelaku beraksi di kemudian hari saat penghuninya pergi.

Pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu bernama Sugiyanto (47), warga Lamper Tengah XII RT1/RW8, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

 BACA JUGA:

Korbannya bernama Achmadi (54) warga Jl. Gajah Timur Dalam III RT3/RW8, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Pencurian terjadi pada Senin (16/10/2023) sekira pukul 05.00 WIB.

Pada kejadian itu, tersangka bisa memasuki pintu utama, namun tidak bisa masuk ke kamar korban. Menggunakan linggis, tersangka kemudian merusak pintu kamar. Lagi-lagi tak berhasil. Tersangka akhirnya bisa masuk setelah lewat ventilasi kamar. Di situ sejumlah barang berharga digasak, termasuk uang tunai Rp350juta.

 BACA JUGA:

“Tersangka ini sebelumnya main ke rumah korban yang di Jalan Gajah itu, saat main ambil kunci pintu rumah, diganakan dan dikembalikan,” ungkap Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar di Mapolrestabes Semarang, Kamis (9/11/2023).

Tersangka mengaku terlilit utang bisnis sapi hingga Rp500juta sehingga nekat mencuri di rumah kawannya sendiri. “Saya tahu (kegiatan sehari-harinya), saat itu mereka (anak, istri dan suami) sedang di pasar,” kata tersangka.

Selain uang tunai Rp350juta yang dicuri, tersangka juga menggasak 9 sertifikat rumah, buka nikah, 2 BPKB mobil dan 2 BPKB sepeda motor. Aneka barang bukti itu diamankan penyidik. Sementara uang ratusan juta itu sudah habis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement