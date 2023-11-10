Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Peduli Kesehatan Masyarakat, Caleg Perindo Ratih Purnamasari Ajak Warga Subang Senam Bareng

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:51 WIB
Peduli Kesehatan Masyarakat, Caleg Perindo Ratih Purnamasari Ajak Warga Subang Senam Bareng
Ratih Purnamasari ajak warga senam sehat. (Foto: Yudy Heryawan)
SUBANG - Puluhan warga riang gembira mengikuti senam sehat bersama Caleg DPR Ri dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy di Lapangan Garmas, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu 5 November 2023.

Senam sehat ini digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat. Ratih yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Subang-Majalengka-Sumedang ini menyasar kaum ibu-ibu.

Bersama Caleg DPRD Kabupaten Subang, Ratih juga mengenalkan Partai Perindo yang selalu terdepan berjuang bersama rakyat.

Menurut Ratih yang juga Wakil Ketua Kartini Perindo, senam sehat ini dilakukan untuk sosialisasi Partai Perindo serta manfaat dari KTA Berasuransi.

“Kegiatan senam sehat ini akan dilakukan ratih secara rutin untuk mengajak masyarakat biasa hidup sehat serta mensosialisasikan Partai Perindo hingga pelosok daerah,” ucap Ratih.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
