HOME NEWS NEWS

Ribuan Warga Serbu Bazar Murah Paket Sembako Partai Perindo di Pulogadung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:23 WIB
Ribuan Warga Serbu Bazar Murah Paket Sembako Partai Perindo di Pulogadung
Ribuan Warga Hadiri Bazar Sembako Murah/Foto: MNC Portal
JAKARTA – Ribuan warga mendatangi bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo di Jalan Bujana Tirta 2, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur.

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan gelaran bazaar sembako murah dengan setengah harga tersebut, diperuntukkan bagi para pemilik KTA Perindo yang tercatat telah mencapai 7.500 orang di wilayahnya.

Namun khusus di kawasan Pisangan Timur, Berman menuturkan, total paket sembako murah yang disediakan hanya sepertiga dari total keseluruhan pemegang KTA tersebut.

"Khusus di lingkungan Pisangan Timur ini, kami menyediakan paket sembako murah sejumlah 2000 paket. Ini hanya sepertiga dari total pemilik KTA berasuransi Perindo di Jakarta Timur saja," kata Berman dikutip, Sabtu (11/11/2023).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengatakan antusias warga atas bazar sembako murah tersebut begitu tinggi.

