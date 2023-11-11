Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

RS Gaza Dikepung Tank-Tank Israel, Minta Palang Merah Bantu Evakuasi

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:04 WIB
RS Gaza Dikepung Tank-Tank Israel, Minta Palang Merah Bantu Evakuasi
RS di Gaza dikepung tank-tank Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Tank-tank Israel mengepung sebuah rumah sakit (RS) di Gaza, ketika fasilitas kesehatan terbesar di wilayah tersebut dilaporkan mengalami pemboman. Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa kampanye militer Israel semakin membahayakan pasien dan staf medis di Gaza.

Direktur RS Mustafa al-Kahlout, yang mengepalai rumah sakit Al Nasr dan rumah sakit Anak Al Rantisi di Gaza utara, mengatakan kepada CNN bahwa mereka dikepung dan meminta Palang Merah membantu evakuasi.

“Kami benar-benar terkepung, ada tank di luar rumah sakit, dan kami tidak bisa keluar,” terangnya.

Kompleks rumah sakit dekat dengan lingkungan Sheikh Radwan dan kamp Al Shati, tempat pertempuran darat dilaporkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Hamas secara terpisah.

“Kami tidak punya listrik, tidak ada oksigen untuk pasien, kami tidak punya obat-obatan dan air,” lanjutnya.

“Kami tidak tahu nasib kami,” ujarnya.

Seruannya muncul setelah serangan dilaporkan terjadi di dekat beberapa rumah sakit lain di Gaza utara, termasuk rumah sakit al-Shifa di Kota Gaza, fasilitas medis terbesar di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
