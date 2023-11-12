Pria Ini Nekat Curi Motor Milik Prajurit TNI, Ujungnya Tertangkap

LAMPUNG - Seorang buruh berinisial MS (45) ditangkap Tim Tekab 308 Polsek Gunung Sugih lantaran nekat mencuri sepeda motor milik anggota TNI.

Pria warga Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ini diamankan polisi di kediamannya, Sabtu (11/11/2023).

Kapolsek Gunung Sugih AKP Wawan Budiharto mengatakan, pelaku ditangkap atas laporan korban Herwin (26) warga Kampung Buyut Udik, Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Wawan menuturkan, pelaku diduga telah menyatroni rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong karena korban sedang melaksanakan dinas.

"Peristiwa pencurian itu terjadi pada Sabtu 26 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB," ujar Kapolsek saat di konfirmasi, Minggu (12/11).

Dikatakan Wawan, korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar kabar dari orang tuanya bahwa rumahnya dibobol maling.

Wawan menyebutkan, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah (Garasi) dengan cara merusak dan mendongkel jendela dan teralis.

Setelah berhasil masuk ke dalam garasi tersebut, kata Kapolsek, pelaku lalu menggasak 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam bernomor polisi BE 2124 GAQ milik korban.