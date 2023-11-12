Tragis! Ibu Rumah Tangga Tewas Dilindas Truk Alat Berat

TAPANULI UTARA - Ibu rumah tangga berinisial SKP (51), warga Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tewas mengenaskan setelah dilindas mobil truk pengangkut alat berat.

Kapolres Taput AKBP Johanson Sianturi melalui Kasat Lantas, AKP Dahnial Saragih menerangkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Kamis, 9 November 2023, di Jalan Umum Tarutung – Parmonangan kilometer 14-15, tepatnya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon Taput.

AKP Dahnial Saragih menjelaskan, atas peristiwa itu, satu orang perempuan menjadi korban dan meninggal dunia di TKP berinisial SKP. Korban SKP, saat itu mengendarai motor Honda Beat nomor polisi BB 5565 CB.

Sedangkan mobik truk tronton dengan nomor polisi BK 8345 CI, sebut Dahnial Saragih, dikemudikan oleh Hinsa Sitorus (54), penduduk Sososr Ladang Tangga Batu, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Sumut.

"Keterangan saksi yang dihimpun unit Laka saat olah TKP, penyebab kecelakaan tersebut berawal, mobil truk truk tronton sedang mengangkut alat berat eskavator, melaju dari arah Kecamatan Sipoholon menuju Kecamatan Parmonangan. Saat itu, pengendara motor berada di belakang truk melaju dengan arah yang sama," ujar Dahnial Saragih kepada MPI, Sabtu (11/11/2023).

Tepat di TKP, kata Dahnial Saragih, kondisi jalan mendaki dan sempit, mobil truk berselisih dengan mobil pribadi yang datang berlawanan arah. Mobil truk berusaha untuk mendaki dengan pelan, namun tidak sanggup.