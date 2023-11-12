Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Ibu Rumah Tangga Tewas Dilindas Truk Alat Berat

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:00 WIB
Tragis! Ibu Rumah Tangga Tewas Dilindas Truk Alat Berat
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Ibu rumah tangga berinisial SKP (51), warga Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tewas mengenaskan setelah dilindas mobil truk pengangkut alat berat.

Kapolres Taput AKBP Johanson Sianturi melalui Kasat Lantas, AKP Dahnial Saragih menerangkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Kamis, 9 November 2023, di Jalan Umum Tarutung – Parmonangan kilometer 14-15, tepatnya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon Taput.

AKP Dahnial Saragih menjelaskan, atas peristiwa itu, satu orang perempuan menjadi korban dan meninggal dunia di TKP berinisial SKP. Korban SKP, saat itu mengendarai motor Honda Beat nomor polisi BB 5565 CB.

Sedangkan mobik truk tronton dengan nomor polisi BK 8345 CI, sebut Dahnial Saragih, dikemudikan oleh Hinsa Sitorus (54), penduduk Sososr Ladang Tangga Batu, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Sumut.

"Keterangan saksi yang dihimpun unit Laka saat olah TKP, penyebab kecelakaan tersebut berawal, mobil truk truk tronton sedang mengangkut alat berat eskavator, melaju dari arah Kecamatan Sipoholon menuju Kecamatan Parmonangan. Saat itu, pengendara motor berada di belakang truk melaju dengan arah yang sama," ujar Dahnial Saragih kepada MPI, Sabtu (11/11/2023).

Tepat di TKP, kata Dahnial Saragih, kondisi jalan mendaki dan sempit, mobil truk berselisih dengan mobil pribadi yang datang berlawanan arah. Mobil truk berusaha untuk mendaki dengan pelan, namun tidak sanggup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement