3 Negara Mayoritas Muslim yang Masih Suplai Minyak ke Israel

JAKARTA - Deretan negara mayoritas Muslim yang masih suplai minyak ke Israel. Padahal ada himbauan untuk embargo minyak terhadap Israel agar tidak terus melakukan penyerangan pada Palestina.

Sayang, masih ada negara yang menyuplai bahan bakar minyak kepada Israel. Beberapa negara tersebut memiliki mayoritas penduduk muslim.

Berikut negara mayoritas muslim yang masih suplai minyak ke Israel menghimpun berbagai sumber, Rabu (15/11/23):

1 Turki

Negara pertama yang masuk dalam daftar ini adalah Turki. Hubungan antara Israel dan Turki sejatinya tidak begitu baik seiring dengan serangan Israel ke Gaza, Palestina. Namun, retorika tidak sejalan dengan kenyataan.

Melansir IntelliNews, padahal Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menolak menghentikan suplai minyak Israel. Sayang, Supertanker terus mengirimkan minyak ke Israel dari pelabuhan Ceyhan di Turki.

"Dulu dia (Erdogan) memanggil saya Hitler setiap tiga jam, sekarang setiap enam jam, tapi syukurlah perdagangan dengan Turki meningkat,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2020.