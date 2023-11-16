Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Sukses Perjuangkan Anak di SMPN 2 Batusangkar, Siswa Dapat Kembali Bersekolah

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:12 WIB
RPA Perindo Sukses Perjuangkan Anak di SMPN 2 Batusangkar, Siswa Dapat Kembali Bersekolah
RPA Partai Perindo sukses perjuangkan siswa SMP di Batusangkar. (MPI/Rifqi Herjoko)
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo berhasil memperjuangkan nasib anak di SMPN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, yang tidak dapat belajar dengan optimal akibat sengketa lahan. Kini, siswa di sana dapat kembali bersekolah.

Informasi terkait keberhasilan organisasi sayap Partai Perindo itu memperjuangkan nasib anak di SMPN 2 Batusangkar disampaikan Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina. Dia diberitahu oleh orang tua murid sekolah tersebut bahwa siswa di sana telah kembali bersekolah.

"Kami bersyukur dengan segala pendekatan dan upaya yang dilakukan, akhirnya ada jalan keluar," ujar Jeannie dalam konferensi pers terkait keberhasilan audiensi RPA Perindo dengan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud RI di MNC Tower, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

"Pada Senin (13/11/2023), kami mendapatkan informasi dari orangtua yang melapor kepada kami bahwa mereka berterima kasih kepada Ketua Umum kami, Bapak Hary Tanoesoedibjo, dan RPA Perindo karena anak-anak mereka baik SD maupun SMP sudah bisa bersekolah kembali seperti biasa," sambungnya.

Wanita yang juga merupakan Calon Legislatif DPR RI Dapil Jatim VI (Kediri, Blitar, Tulungagung) itu menjelaskan RPA Perindo telah melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait membahas kasus itu, seperti Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud RI dan instansi terkait di Sumbar. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan RPA Perindo membuahkan hasil.

