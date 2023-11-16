Hiu Tutul Terdampar di Pantai Parangtritis Bantul

BANTUL - Seekor hiu tutul ditemukan terdampar di Pantai Parangtritis, Bantul pada Kamis (16/11/2023). Hiu tutul yang diperkirakan memiliki panjang 5 meter.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah Operasi III Parangtritis, M Arief Nugroho mengatakan, hiu tersebut pertama kali terlihat oleh piket SAR sekira pukul 05.45 WIB dalam kondisi masih hidup.

"Posisinya masih di depan posko (SAR Parangtritis). Tadi sekitar jam 05.45 (ditemukan)," ujarnya saat dihubungi, Kamis (16/11/2023).

Sayangnya, dikarenakan ukuran hiu yang terlalu besar, pihaknya tidak bisa mendorongnya lagi ke laut. Alhasil, selang beberapa jam hiu tersebut akhirnya mati. Saat ini, pihaknya masih menunggu petugas BKSDA untuk proses evakuasi bangkai.