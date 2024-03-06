Pengiriman 20 Kilogram Sirip Hiu Asal Medan Berhasil Digagalkan di Pelabuhan Bakauheni

LAMPUNG SELATAN - Sebanyak 20 kilogram sirip hiu jenis Rhynchobatus spp tanpa dokumen resmi yang akan diselundupkan ke Jawa Timur berhasil digagalkan di Seaport Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa (5/3/2024).

Sirip hiu sebanyak 180 picis itu dikirim dengan memanfaatkan jasa transportasi umum jenis bus, disimpan dalam bagasi kendaraan di antara barang bawaan penumpang lainnya.

"Iya, kami mengamankan 180 pcs atau seberat 20 kg sirip ikan hiu asal Medan dikemas dalam bentuk paket dan akan dikirim menuju Jawa Timur," ujar Kasatpel Bakauheni Karantina Lampung, Akhir Santoso saat dimintai keterangan, Rabu (6/3).

Akhir menjelaskan, pengungkapan upaya penyelundupan ini berawal saat petugas Karantina Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Bakauheni mendapatkan laporan dari petugas Seaport Polres Lampung Selatan terkait adanya kendaraan membawa sirip ikan hiu.

Menindaklanjuti laporan ini, petugas bergegas menuju lokasi kejadian sebagaimana diinformasikan. Setibanya di TKP, petugas langsung menanyakan terkait dokumen pengiriman barang bukti itu kepada sopir bus.

BACA JUGA: Rover NASA Temukan Batu Mirip Sirip Hiu dan Capit Kepiting di Mars

"Dari interogasi kami, yang bersangkutan tidak dapat menunjukan dokumen persyaratan untuk lalu lintas media pembawa sirip hiu tersebut," ungkapnya.

Menurut Akhir Santoso, puluhan kilogram sirip hiu ini tidak disertai sertifikat kesehatan dari Karantina, tidak dilaporkan dan diserahkan ke pejabat karantina untuk dilakukan tindakan karantina sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019.