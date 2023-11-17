Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Kehebatan Mohsen Abu Zina Pakar Roket Hamas yang Tewas Dibunuh Tentara Israel

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:53 WIB
3 Kehebatan Mohsen Abu Zina Pakar Roket Hamas yang Tewas Dibunuh Tentara Israel
Ilustrasi (Foto: Telegraph)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 3 kehebatan Mohsen Abu Zina pakar roket Hamas. Sebagai informasi, Hamas merupakan sebuah kelompok militan dan partai politik Palestina melancarkan serangan kekerasan terhadap Israel dari Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober.

Dalam penyerangan ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera ratusan orang. Serangan ini tentunya melibatkan beberapa pasukan Hamas yang hebat termasuk Mohsen Abu Zina yang memiliki kemampuan militer terhebat.

Setidaknya terdapat 3 kehebatan Mohsen Abu Zina pakar roket Hamas yang ditakuti Israel:

1. Pembuat Senjata Terhebat

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengakui kehebatan Mohsen Abu Zina. Mereka menganggap salah satu pasukan hamas ini merupakan anggota terbaik dalam membuat senjata yang terhebat.

“Sebagai bagian dari perannya, Mohsen Abu Zina berperan sebagai salah satu senjata utama Hamas. pengembang dan ahli dalam mengembangkan senjata strategis dan roket yang digunakan oleh teroris Hamas,” kata IDF.

Halaman:
1 2
      
