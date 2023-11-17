Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dua Lansia Ini Gembira Usai Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli

Jaka Samudra , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |23:09 WIB
Dua Lansia Ini Gembira Usai Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli
MNC Peduli gelar operasi katarak gratis di Pasuruan (foto: dok ist)
A
A
A

PASURUAN - Puluhan lansia dua diantarnya sudah menjalani operasi katarak yang di gelar MNC Peduli di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Jumat (17/11/2023).

Kegiatan sosial MNC Peduli di Dinsos UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan.

Sutaji dan Sulasti tak bisa menyembunyikan kegembiraanya usai menjalani operasi katarak gratis yang dilaksanakan MNC Peduli bekerja sama EDC Group. Mata kakek dan nenek ini sudah normal Kembali, sebelumnya pengelihatan agak kabur.

Pasien operasi katarak MNC Peduli ini mengaku pandangan matanya kabur, lantaran penyakit mata katarak yang diderita cukup lama, sementara tak punya untuk biaya operasi.

Keduanya berterus terang, operasi katarak tak sakit dan berlangsung cepat, sehingga tak usah ditakuti lagi, apalagi katarak bisa membawa kebutaan.

Progam acara MNC Peduli sudah digelar hampir di seluruh penjuru Nusantara, sebagai bentuk kepedulian dimana mendapat apreasi positip kalangan masyarat luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement