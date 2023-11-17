Dua Lansia Ini Gembira Usai Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli

PASURUAN - Puluhan lansia dua diantarnya sudah menjalani operasi katarak yang di gelar MNC Peduli di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Jumat (17/11/2023).

Kegiatan sosial MNC Peduli di Dinsos UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan.

Sutaji dan Sulasti tak bisa menyembunyikan kegembiraanya usai menjalani operasi katarak gratis yang dilaksanakan MNC Peduli bekerja sama EDC Group. Mata kakek dan nenek ini sudah normal Kembali, sebelumnya pengelihatan agak kabur.

Pasien operasi katarak MNC Peduli ini mengaku pandangan matanya kabur, lantaran penyakit mata katarak yang diderita cukup lama, sementara tak punya untuk biaya operasi.

Keduanya berterus terang, operasi katarak tak sakit dan berlangsung cepat, sehingga tak usah ditakuti lagi, apalagi katarak bisa membawa kebutaan.

Progam acara MNC Peduli sudah digelar hampir di seluruh penjuru Nusantara, sebagai bentuk kepedulian dimana mendapat apreasi positip kalangan masyarat luas.