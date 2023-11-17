Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

MNC Peduli Gelar Operasi Katarak Gratis dan Bantuan Obat pada Lansia di Pasuruan

Jaka Samudra , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:52 WIB
MNC Peduli Gelar Operasi Katarak Gratis dan Bantuan Obat pada Lansia di Pasuruan
MNC Peduli gelar operasi katarak gratis di Pasuruan (foto: dok ist)
A
A
A

PASURUAN – MNC Peduli menggelar acara bakti sosial, pemberian operasi katarak gratis dan bantuan kebutuhan pada lansia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Progam ini sebagai bentuk kepedulian ini mendapat apresiasi baik dari para kakek dan nenek.

Progam acara MNC Peduli digelar di Dinsos UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, di Jalan Dokter Sutomo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Jumat (17/11/2023).

Satu persatu lansia berdatangan di aula untuk mengikuti acara kegiatan berbagai sosial. Meski kakinya sakit faktor usai, para eyang berusaha hadir di aula untuk acara yang diketuai oleh Jesica Tanoesoedibjo.

Pembukaan acara yang berkerjasama dengan EDC Group ini dimulai dengan senam lansia, meski umurnya sudah lansia sebanyak 60 lebih lansia terlihat tetap semangat dan bergembira.

Mereka mendapat operasi mata yang menderita katarak secara gratis dan pteryigium gratis serta bantuan obat secara cuma-cuma dari MNC Peduli.

“Kita akan lakukan pemeriksaan mata katarak terlebih dahulu, baru dilakukan operasi secara gratis,” kata Direktur EDC Group, Dian Anggraeni Wikamorys.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement