MNC Peduli Gelar Operasi Katarak Gratis dan Bantuan Obat pada Lansia di Pasuruan

PASURUAN – MNC Peduli menggelar acara bakti sosial, pemberian operasi katarak gratis dan bantuan kebutuhan pada lansia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Progam ini sebagai bentuk kepedulian ini mendapat apresiasi baik dari para kakek dan nenek.

Progam acara MNC Peduli digelar di Dinsos UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, di Jalan Dokter Sutomo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Jumat (17/11/2023).

Satu persatu lansia berdatangan di aula untuk mengikuti acara kegiatan berbagai sosial. Meski kakinya sakit faktor usai, para eyang berusaha hadir di aula untuk acara yang diketuai oleh Jesica Tanoesoedibjo.

Pembukaan acara yang berkerjasama dengan EDC Group ini dimulai dengan senam lansia, meski umurnya sudah lansia sebanyak 60 lebih lansia terlihat tetap semangat dan bergembira.

Mereka mendapat operasi mata yang menderita katarak secara gratis dan pteryigium gratis serta bantuan obat secara cuma-cuma dari MNC Peduli.

“Kita akan lakukan pemeriksaan mata katarak terlebih dahulu, baru dilakukan operasi secara gratis,” kata Direktur EDC Group, Dian Anggraeni Wikamorys.

(Awaludin)