Antusias Anak-Anak di Surabaya Dapat Buku Bacaan dari MNC Peduli

SURABAYA - Kedatangan tim MNC Peduli yang membagikan ratusan buku gratis disambut senang dan antusias anak-anak. Mereka langsung mengambil buku dan membacanya.

Dari ratusan buku yang diberikan kepada perpustakaan RW 3 Kedurus Surabaya berisi tentang cerita dan buku pengetahuan dan teknologi yang juga disertai gambar-gambar, sehingga buku-buku tersebut sangat digemari anak-anak.

Anak-anak mengaku sangat senang adanya buku baru tersebut, yang nantinya akan dibaca dan mendapat pengetahuan baru. Salah satu buku yang digemari adalah Kisah Gagak dan Kendi yang menceritakan seekor burung gagak yang mencari air untuk diminum.

"Bukunya bagus apalagi kisah Gagak dan kendi," kata salah satu anak, Faros Naufal Afif, Kamis (16/11/2024).

Diketahui, MNC Peduli bagi-bagi buku bacaan di Surabaya, Jawa Timur disambut antusias anak-anak. Karena buku-buku yang dibagikan sangat menarik sehingga para pelajar sangat senang.

Pembagian ratusan buku untuk perpustakaan tersebut dilakukan di Balai RW 3 Kedurus Surabaya. Anak-anak yang datang langsung membaca buku-buku yang diberikan kepada perpustakaan Balai RW setempat.