Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Antusias Anak-Anak di Surabaya Dapat Buku Bacaan dari MNC Peduli

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:33 WIB
Antusias Anak-Anak di Surabaya Dapat Buku Bacaan dari MNC Peduli
A
A
A

SURABAYA - Kedatangan tim MNC Peduli yang membagikan ratusan buku gratis disambut senang dan antusias anak-anak. Mereka langsung mengambil buku dan membacanya.

Dari ratusan buku yang diberikan kepada perpustakaan RW 3 Kedurus Surabaya berisi tentang cerita dan buku pengetahuan dan teknologi yang juga disertai gambar-gambar, sehingga buku-buku tersebut sangat digemari anak-anak.

Anak-anak mengaku sangat senang adanya buku baru tersebut, yang nantinya akan dibaca dan mendapat pengetahuan baru. Salah satu buku yang digemari adalah Kisah Gagak dan Kendi yang menceritakan seekor burung gagak yang mencari air untuk diminum.

"Bukunya bagus apalagi kisah Gagak dan kendi," kata salah satu anak, Faros Naufal Afif, Kamis (16/11/2024).

Diketahui, MNC Peduli bagi-bagi buku bacaan di Surabaya, Jawa Timur disambut antusias anak-anak. Karena buku-buku yang dibagikan sangat menarik sehingga para pelajar sangat senang.

Pembagian ratusan buku untuk perpustakaan tersebut dilakukan di Balai RW 3 Kedurus Surabaya. Anak-anak yang datang langsung membaca buku-buku yang diberikan kepada perpustakaan Balai RW setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460//mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186357//country_manager_amazon_web_services_anthony_amni-bOZN_large.jpg
Amazon Sebut MNC Group Siap Manfaatkan Satelit Orbit Rendah untuk Masa Depan Industri Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186353//hut_mnc_group-IeWl_large.jpg
Kolaborasi Strategi AWS-MNC Group Dorong Lompatan Transformasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186349//executive_chairman_mnc_group_hary_tanoesoedibjo-vFLH_large.jpg
Hary Tanoe Tegaskan MNC Group Dorong Transformasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082//mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement